Ученые доказали пользу голодания

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Исследователи провели опыты на червях — нематодах Caenorhabditis elegans. Было установлено, что пониженное употребление калорий (углеводов) приводит к тому, что врожденный иммунитет человека снижается посредством подавления белка р38.Известно, что данный вид иммунитета борется с инфекциями, однако его повышенная активность негативно отражается на состоянии здоровья человека: возникают хронические воспаления, организм начинает быстрее стареть.Когда р38 полностью неактивен, ограничение калорий не влияет на иммунитет. Однако при низкой активности этого белка запускаются генетические пути, подавляющие воспалительные процессы до оптимального уровня.Ранее ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что умеренное голодание изменяет метаболизм и влияет на циркадные ритмы, что приводит к улучшению здоровья и снижению рисков заболеваний.