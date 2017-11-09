Ученые Самарского университета представили дифракционную линзу, способную заменить полноценный телеобъектив
9 ноября 2017 12:28
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Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва на крупнейшей технологической конференции Европы WebSummit 2017, которая в эти дни проходит в Лиссабоне, представили первый в мире сверхлегкий дифракционный объектив. Один оптический элемент весом всего 5 гр. заменяет сложную и громоздкую систему линз и зеркал, аналогичную той, что используется в телеобъективах с фокусным расстоянием 300 мм и весом от 500 гр.
Современным объективам большое количество оптических элементов (12 и более) необходимо для компенсации искажений изображения вследствие оптических аберраций. Вместо них ученые Самарского университета фактически используют одну дифракционную наноструктуру.
Характеристики линзы, полученные учеными Самарского университета, привлекательны для сфер, где идёт постоянная борьба за уменьшение веса и размеров оптики. В первую очередь, это компактные системы дистанционного зондирования Земли, устанавливаемые на малые летательные аппараты: беспилотники, атмосферные зонды и наноспутники. Диапазон орбит перечисленных аппаратов составляет от 20 км до 500 км, при этом поднимаемый ими вес оптики не может превышать 100 грамм.
На данный момент качество изображений, получаемых с помощью дифракционных оптических элементов, создаваемых в лабораториях Самарского университета, достигло порога, необходимого для вывода продукта на рынок. Представленные на рынке оптические системы для наноспутников способны обеспечить разрешение съёмки поверхности Земли в 40 метров. Технология, предложенная Самарским университетом, уже сейчас способна обеспечить разрешение в 18 метров. В ближайшее время этот показатель может быть улучшен до 10 метров.
Также дифракционные линзы могут быть востребованы в системах видеонаблюдения и безопасности, специальной технике для работы в экстремальных условиях, а также мобильных системах мониторинга городского пространства и системах умной урбанистики.
Фото: Анастасия Короткова.
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