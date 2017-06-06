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Новости /  Общество /  Социум  

Ученые Самарского и Крымского университетов нашли способ организации мобильной связи без базовых станций

6 июня 2017 12:59
171
Ученые Самарского и Крымского университетов нашли способ организации мобильной связи без базовых станций
В перспективе разработка будет оформлена в виде мобильного приложения, которым смогут воспользоваться все желающие. 

Ученые Самарского университета и Крымского федерального университета разрабатывают метод организации бесперебойной мобильной связи в условиях техногенных катастроф и природных бедствий. В перспективе разработка будет оформлена в виде мобильного приложения, которым смогут воспользоваться все желающие. 

По итогам конкурсного отбора научных проектов по госзаданию Минобрнауки РФ в 2017 году Самарский национальный исследовательский университете имени академика С.П. Королева и Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского получили совместный грант на исследование «перспективных инфокоммуникационных технологий с использованием методов теоретической физики». Исследования ведут коллектив научно-образовательного центра компьютерных исследований Самарского университета под руководством профессора Андрея Сухова и ученые Крымского университета. Они работают над организацией бесперебойной мобильной связи в условиях, когда вышки операторов сотовой связи (базовые станции) не работают.

“Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети: находить другие мобильные устройства и передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким образом в базовые станции. Для этого им не нужна ни сотовая связь, ни Интернет», - объясняет суть метода профессор Андрей Сухов.

Эти технические возможности мобильных устройств востребованы при природных и техногенных катастрофах, а также в случаях массового отключения электроэнергии, как это было в 2015 году на полуострове Крым, утверждают ученые Самарского университета. В таких ситуациях перестает работать привычная цепочка: мобильный оператор - сотовая сеть - база-коммутатор.

Технология на самом деле не нова, ее уже применяли, но основная проблема заключается в том, что в условиях большого города сигнал от одного абонента до другого идет до 40 минут! Самарские ученые уверены, что смогут снизить временную задержку до долей секунды.

Принцип действия, разработанный учеными, таков: сигнал в виде зашифрованных данных передается от одного мобильного телефона к другому до тех пор, пока не найдет конкретного адресата. При этом смартфоны, не задействованные в сеансе связи, являются лишь проводниками сигнала, а значит, их владельцам совсем не обязательно «поднимать трубку», чтобы участвовать в процессе соединения определенных абонентов.

Такая технология позволяет не только оставаться на связи в чрезвычайных ситуациях группам спасателей и медиков, но и транслировать широким потоком видео в центральный штаб МЧС и передавать актуальную 3D-панораму местности.



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Комментарии



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