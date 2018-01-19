Ученые СамГТУ создали новый метод проектирования скважин

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На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» вуза разработан методический подход к проектированию скважин. Он позволит получать более точную информацию о месторождении и прогнозировать проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации скважины.«Большинство уже существующих моделей оценки устойчивости включают в себя несколько параметров, которые чаще всего входят в список так называемых "дефицитных" данных», — поясняет доцент кафедры, кандидат технических наук Алексей Подъячев.Новая методика ученых Политеха основана на дополнительной, более глубокой интерпретации стандартного набора данных геофизических исследований и сейсморазведки. Она предполагает построение 1-3-4D геомеханических моделей. 1D-модель помогает оценить устойчивость стенки скважины, 3D-модель показывает поле напряжений на всей площади месторождения, 4D-модель отражает изменение поля напряжений с течением времени. Все это позволяет качественно и количественно оценить устойчивость стенки скважины по всему разрезу и в каждой географической точке изучаемой области. В настоящее время в университете создается специализированный центр 3D-моделирования, который будет проводить полный комплекс подобных исследований.Методика политеховцев уже апробирована на территории Самарского региона в АО «Самаранефтегаз» и на территории Западной Сибири в ООО «РН-Пурнефтегаз». Также ряд экспериментов и сопоставлений проведен на одном из сложнейших с точки зрения геологии шельфе Северного моря, где огромное количество разломов, выклиниваний и других аномалий, сообщает пресс-служба вуза.