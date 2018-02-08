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Ученые СамГМУ представили одну из своих успешных разработок - "Автоплан"
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Ученые СамГМУ представили одну из своих успешных разработок - "Автоплан"

8 февраля 2018 19:00
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В рамках празднования Дня науки ученые Самарского государственного медицинского университета представили одну из своих успешных разработок. Созданная на базе центра прорывных исследований СамГМУ система планирования и хирургической навигации "Автоплан" позволяет создавать 3D-модель органа человека перед операцией, сообщает Волга Ньюс.

"На основе данных компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии пациента формируется виртуальная модель органа. Доктор может предварительно оценить объем операции, спланировать ее проведение, увидеть особенности анатомии конкретного человека, - рассказал директор института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов. - Был случай, что, по данным КТ, было два метастаза, а после более тонкого анализа нашей системы мы нашли третий. И при операции это действительно подтвердилось".

"Автоплан" применяется и непосредственно при операции. Изображение виртуального органа совмещается с реальным. Причем для этих целей используются как монитор компьютера, так и очки дополненной реальности, которые может надеть хирург.

"Все направлено на повышение визуализации точности выполнения операции. Это очень нужно в сложных операциях, когда завязано несколько органов, опухолевый процесс, - поясняет Колсанов. - В случае изменения человеческого тела во время операции при дыхании, пульсации сосудов, система сама автоматически подстраивается и передает информацию хирургу, который оценивает анатомию в режиме онлайн. Точность очень высокая, отклонение составляет не более полумиллиметра".

Все это позволяет выполнять операции точнее и быстрее, с меньшей кровопотерей. Соответственно, лучше проходит послеоперационный период и возникает меньше осложнений.

Проект создавался по гранту Министерства промышленности и торговли РФ. Также было выделено софинансирование из областного бюджета и ряда внебюджетных источников. "Автоплан" уже прошел клиническую апробацию как в российских лечебных учреждениях, так и за рубежом. В частности, прибор применялся в клиниках Франции и Германии.

В Самарской области апробация прошла в клиниках медуниверситета, больнице им. Середавина и онкологическом клиническом центре.

Сейчас завершается регистрация прибора в Росздравнадзоре и вскоре "Автоплан" будет выведен на коммерческое использование.

"Стоимость установки составит около 12 млн рублей, для самарских лечебных учреждений она составит 8 млн рублей, - рассказал Александр Колсанов. - Решением губернатора из областного бюджета выделены субсидии в размере 40 млн рублей, на закупку уникальных инновационных разработок, в том числе и "Автоплана". Так что он сможет служить на благо жителей региона".


Фото:   holographica.space


 
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Комментарии



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