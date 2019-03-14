Ученые ФМБА разработали замену запрещенному в спорте мельдонию
14 марта 2019 15:37
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"Мы собрали БАД, даже БАВ (биологически активное вещество), это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище", - заявил РИА "Новости" руководитель ФМБА Владимир Уйба.
По его словам, эту добавку уже начали применять. Она содержит в себе те же калий и натрий, которые есть, например, и в мельдонии.
Напомним, что широко применявшийся на постсоветском пространстве мельдоний вошел в список запрещенных веществ более трех лет назад - с 1 января 2016 года.
Позднее почти три сотни российских спортсменов сдали положительные тесты на это вещество, которое не оказывает непосредственного влияния на результаты.
Большинство из них впоследствии были амнистированы по причине того, что препарат долго выводится из организма.
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