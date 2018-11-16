Ученики школы № 45 посетили Музей истории органов внутренних дел Самарской области

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Руководитель музея - подполковник внутренней службы в отставке Марина Рачиба, провела для ребят увлекательную экскурсию, рассказала и показала им материалы, документы и предметы, представляющие большую историческую ценность как для самарской полиции, так и для многовековой истории правоохранительных органов.Во время экскурсии школьники познакомились с историей образования органов внутренних дел области, с ценными экспонатами, оружием, предметами, которые использовали сотрудники правоохранительных органов в своей деятельности. Ребята узнали, чем отличается оперативник от эксперта, как рискуют своей жизнью ради безопасности других сотрудники спецподразделений, да и сами смогли перевоплотиться в сотрудников органов внутренних дел. Школьники примерили представленное в музее обмундирование, а некоторые ребята попробовали провести дактилоскопическую экспертизу пальцев рук и составить фоторобот, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области