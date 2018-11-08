Ученики самарской школы посетили с экскурсией ПАО «Кузнецов»

156

В музее завода школьникам рассказали об истории предприятия и о том, как в годы войны сформировался промышленный потенциал нашего города.Ребята посетили цеха одного из стратегических предприятий региона и своими глазами увидели, как производят авиационные и ракетные двигатели.Признались, что изучать историю не по учебникам, а на производстве, очень увлекательно, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.