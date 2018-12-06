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Новости /  Общество /  Социум  

Участники акции "Дело ТАБАК" получили спортивные призы и билеты на матч "КС" на "Самара Арене"

6 декабря 2018 23:44
42
Руководитель Департамент физической культуры и спорта Самары Андрей Вдовин поблагодарил жителей за активную позицию.
Участники акции "Дело ТАБАК" получили спортивные призы и билеты на матч "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена".

Руководитель Департамент физической культуры и спорта Самары Андрей Вдовин поблагодарил жителей за активную позицию.

Они сообщили о 40-ка незаконных табачных киосках, которые уже начали ликвидировать, передает пресс-служба дгорадминистрации. 
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Комментарии



Социум
6 декабря 2018  23:44
Руководитель Департамент физической культуры и спорта Самары Андрей Вдовин поблагодарил жителей за активную позицию.
Участники акции "Дело ТАБАК" получили спортивные призы и билеты на матч "КС" на "Самара Арене"
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