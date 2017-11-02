Участникам ликвидации пожара на ПАО «КукйбышевАзот» вручены ведомственные награды

148

Напомним, что 12 марта 2017 года, произошел пожар на наружной установке по переработке циклогексана на ПАО «КуйбышевАзот». Площадь горения составила 500 м².Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко лично руководил тушением пожара.В ликвидации пожара было задействовано 232 человека, 44 единицы техники территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области.Пожарные подразделения героически боролись со стихией несколько часов. Благодаря мужественным и своевременным действиям огнеборцев не было допущено дальнейшего распространения огня по всему объекту предприятия.Уже в ночь на 13 марта 2017 г., была объявлена полная ликвидация пожара на объекте предприятия.Решительные действия сотрудников МЧС России позволили обеспечить эффективный ход тушения пожара, не допустив при этом травмирования и гибели личного состава и сотрудников объекта.«Уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы вручить награды за ликвидацию пожара на предприятии «КуйбышевАзот», произошедшего 12 марта 2017 года. Хочется отметить решительные и профессиональные действия сотрудников 4 отряда противопожарной службы, проявленные в первые минуты пожара, которые позволили нам ликвидировать его за 10 часов. 20 лет назад аналогичный пожар тушили более 2-х суток. Современная техника, ваше мужество и отвага позволили нам в кратчайшие сроки с минимальными затратами справиться с огнем. Самое главное, что нам удалось избежать потерь среди персонала предприятия и травм личного состава. Этот показатель говорит о высокой выучке и профессионализме сотрудников противопожарной службы. В очередной раз мы доказали, что способны решать самые сложные задачи. Спасибо вам за самоотверженность и самоотдачу, проявленные в трудной ситуации. Мы и дальше все вместе будем продолжать делать свое дело, которое направлено, в первую очередь, на обеспечение безопасности Самарской области и ее жителей»,- поздравил личный состав начальник Главного управления.15 сотрудникам чрезвычайного ведомства вручены сегодня медали «За отвагу на пожаре». Также в рамках проводимого Месячника гражданской обороны личный состав был награжден медалью «85 лет гражданской обороне».В завершение мероприятия солисты Государственного ансамбля песни и танца "ВОЛЖСКИЕ КАЗАКИ" порадовали всех присутствующих своими выступлениями, сообщает пресс-служба облМЧС.