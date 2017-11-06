Участковые Приволжского района провели акцию «Осторожно, телефонные мошенники!»
6 ноября 2017 13:09
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Особое внимание стражи правопорядка уделили гражданам пожилого возраста, так как именно они больше всего подвержены действиям мошенников. Полицейские привели примеры преступлений с использованием телефона и сети Интернет и рассказали, как мошенники сообщают о якобы проводимых рекламных акциях, присылают сообщения о блокировке банковских карт, входят в доверие граждан, чьи родственники якобы попали в трудную ситуацию, просят перевести деньги на указанный ими счет, таким образом, присваивая денежные средства.
Также сотрудники органов внутренних дел раздавали населению памятки, содержащие информацию о методах, которые используют мошенники, и номерами телефонов, куда необходимо обращаться в случае совершения в отношении них мошеннических действий.
Подробнее о том, как не стать жертвой телефонных мошенников, вы можете прочитать здесь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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