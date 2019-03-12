Убивать не будем, но "повеселим": спикер чеченского парламента объявил кровную месть блогеру из-за слов о Кадырове
12 марта 2019 18:04
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Абдурахманов последние годы живет в Польше и ведет блог на YouTube. В начале марта он опубликовал видеозапись своего разговора с журналистом и общественным деятелем Максимом Шевченко. Блогер назвал первого президента Чечни, отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова, предателем чеченского народа. Абдурахманов также сказал, что презирает память о нем и все, что с ним связано.
Даудов в прямом эфире в Instagram объявил Абдурахманову кровную месть. В настоящее время это видео недоступно, однако его копию выложил в своем Telegram-канале сам Абдурахманов.
"Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья - ты знаешь, кто мои братья - официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть", - говорит спикер в видеообращении (на чеченском языке, перевод по Русской службе BBC).
"Уладим это как надо, по мусульманским законам уладим. Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим, - говорит Даудов. - Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ. Убедись, что она закрыта на крючок. Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность".
Он также пообещал встретить блогера в аэропорту с цветами, "когда его выгонят из Польши". "А если не смогу встретить, возможно, приеду к тебе. Имей это в виду", - предупредил он.
Абдурахманов в свою очередь заявил телерадиовещательной корпорации, что воспринимает угрозу всерьез. "Я не испытываю страха, но я понимаю, что все очень реально и опасно", - сказал он.
По данным блогера, чеченские власти уже ищут "исполнителей" на территории Европы. Он собирается усилить меры безопасности на бытовом уровне. "У меня нет какой-то стабильности в этой стране, меня могут депортировать в любой момент. Я буду более бдителен", - пояснил он и отметил, что намерен сообщить о заявлении спикера парламента Чечни в миграционную службу Польши.
Инцидент прокомментировал Песков
Понятие "кровная месть" не укладывается в российское правовое поле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление спикера парламента Чечни, передает РИА "Новости".
"Мне неизвестно об этом заявлении, я его не видел сам, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать. В целом вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция "кровной мести", нет. И вряд ли это может укладываться в правовое поле, все-таки мы живем в правовом государстве", - подчеркнул Песков.
Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году после конфликта с родственником Кадырова. Тому не понравилось, что блогер не уступил дорогу его кортежу, а также содержимое его мобильного телефона - видеоклипы и картинки нелестного содержания о чеченском руководстве. Кроме того, брат Рамзана Кадырова раскритиковал бороду Абдурахманова.
Блогер сначала уехал в Тбилиси. На родине в отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"). Кроме того, его заподозрили в сотрудничестве "Исламским государством"*. Затем Абдурахманов бежал в Польшу, но власти этой страны уже несколько раз отказывали ему в предоставлении статуса беженца с формулировкой "представляет угрозу для безопасности страны".
Кровная месть на Северном Кавказе, при которой совершение умышленного убийства карается смертью в ответ, а при ранении действует принцип "глаз за глаз", была настолько распространена в Чечне, что в 2010 году в республике создали комиссию по примирению "кровников". В 2011 году глава Чечни Рамзан Кадыров упразднил ее, заявив, что работала настолько хорошо, что теперь ликвидируется за ненадобностью.
На Даудова и ранее поступали жалобы на угрозы правозащитникам, журналистам и интернет-пользователям. В частности, в 2017 году главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов написал заявление в Следственный комитет России с просьбой проверить заявления Даудова. Спикер назвал главреда "гибридной псиной Шведом" и пригрозил ему "вырвать пару клыков мудрости" и "укоротить язык".
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.
Фото: соцсети
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