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Новости /  Общество /  Социум  

УСЦ Чайка: Подготовка туристической трассы временно невозможна

22 января 2019 15:30
129
Неизвестной спецтехникой до земли была расчищена просека туристической трассы.
Уважаемые посетители!

Подготовка туристической трассы временно невозможна.

Неизвестной спецтехникой до земли была расчищена просека туристической трассы, передает ГАУ СО УСЦ Чайка. 


Фото:   УСЦ Чайка
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