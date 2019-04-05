УПЧ в СО проведет прием родственников осужденных и лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

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16 апреля 2019 года с 10:00 часов в приёмной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г.Самара, ул.Маяковского, д.20 Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой и сотрудниками аппарата совместно с руководством прокуратуры Самарской области и Управления ФСИН России по Самарской области по предварительной записи будет проводиться целевой прием родственников осужденных и лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.осуществляется консультантом отдела защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, в административном и уголовном производстве, по работе с правоохранительными органами Крайнюковым Романом Леонидовичем по телефону, передает пресс-служба УПЧ в СО.