УПЧ Самарской области: Открыта запись на прием по по вопросам реализации прав граждан на социальное обеспечение

94

1 ноября 2018 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области организовано проведение общеобластного целевого приема граждан по вопросам реализации прав граждан на социальное обеспечение (предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, пенсионное обеспечения и другие вопросы).Прием граждан состоится во всех муниципальных образованиях Самарской области с участием представителей министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и Пенсионного фонда Российской Федерации.. В городских округахТольятти, Сызрань и Отрадный целевой прием будет осуществляться сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области.В остальных муниципальных образованиях прием граждан проведут общественные помощники Уполномоченного по правам человека вСамарской области при участии представителей органов местного самоуправления, управлений социальной защиты населения, комплексных центров социального обслуживания населения и территориальных отделов управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области.- приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области (г. Самара, ул. Маяковского, д. 20)- в Красноглинском районе - ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания Самарского округа» (г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 16);- в Куйбышевском районе - ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания Самарского округа» (г. Самара, ул. Фасадная, д. 17а).Информация о записи на прием в другие муниципальные образования региона размещена на официальных интернет-сайтах органов местного самоуправления. Также интересующий вопрос можно уточнить по телефонам соответствующих администраций, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.