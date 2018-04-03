УФССП Самарской области проведет День единого приема граждан

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Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов, будет осуществляться в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, и в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурныхподразделениях размещены на официальном Интернет – сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Руководство структурных подразделений»).Вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) и документ, подтверждающий его полномочия.Записаться на прием можно по телефонам 8(846) 263-65- 65 и 266-38- 71, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.