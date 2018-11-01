УФССП Самарской области объявило результаты конкурса среди представителей региональных СМИ

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В Управлении ФССП России по Самарской области определили победителей регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Службы в СМИ. Члены конкурсной комиссии регионального этапа конкурса, в состав которой вошли руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов Закир Муратов, члены Общественного совета при Управлении, представители СМИ региона, рассмотрели представленные работы и определили лучших в каждой номинации.Так, первое место в номинации «Лучший материал в печатном издании» победу одержала заведующая отделом правовой информации еженедельной общественно-политической газеты «Наше время»со статьей «Во исполнение требований судебного пристава» (г. Новокуйбышевск).В номинации «Лучший телесюжет» лучшим стал редактор телеканала «Самара – ГИС»с материалом «Снос незаконного павильона возле больницы им. Пирогова» (г. Самара).Сегодня, 1 ноября, состоялось торжественное мероприятие, посвященные празднованию Дня судебного пристава, на котором победители регионального этапа конкурса награждены благодарственными письмами за оказание значимого содействия Федеральной службе судебныхприставов и вклад в укрепление взаимодействия Управления ФССП России по Самарской области со средствами массовой информации, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФССП России по Самарской области