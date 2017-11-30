УФССП Самарской области: Приглашаем на День единого приема граждан

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Вместе с тем УФССП России по Самарской области рекомендует заранее сообщить о своем планируемом обращении, чтобы сотрудники Службы могли максимально предметно подготовить решение вопроса к моменту приема и по возможности принять меры по существу проблемы.Предварительная запись на личный прием к должностным лицам Управления ФССП России по Самарской области осуществляется через Отдел по работе с обращениями гражданПрием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов, будет осуществляться в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, а так же в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурных подразделениях размещены на официальном Интернет – сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Об управлении»/«Руководство»/«Руководство структурных подразделений»).Вход в здание УФССП России по Самарской и его структурные подразделения области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта). Представителям стороны исполнительного производства необходимо так же иметь при себе доверенность, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: УФССП России по Самарской области