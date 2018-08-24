УФССП Самарской области: Куда пожаловаться на «коллекторов»
24 августа 2018 15:11
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Деятельность «коллекторов» контролирует Федеральная служба судебных приставов. В Управлении регионального ведомства работает отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.
Работники УФССП России по Самарской области осуществляют контроль за деятельностью «коллекторов» и составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении тех, кто выходит за рамки закона.
Жители Самарской области, у которых возникли проблемы по взысканию просроченной задолженности, могут обратиться к судебным приставам. Работники Службы окажут помощь и в том случае, если граждане считают, что нарушены их законные права и интересы.
Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:
– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более одной личной встречи в неделю;
– не более одних телефонных переговоров в сутки;
– не более двух телефонных переговоров в неделю;
– не более восьми телефонных переговоров в месяц.
Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:
– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более двух раз в сутки;
– не более четырех раз в неделю;
– не более шестнадцати раз в месяц.
Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, вы можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, т. 8 (846) 266-62-35, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Работники УФССП России по Самарской области осуществляют контроль за деятельностью «коллекторов» и составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении тех, кто выходит за рамки закона.
Жители Самарской области, у которых возникли проблемы по взысканию просроченной задолженности, могут обратиться к судебным приставам. Работники Службы окажут помощь и в том случае, если граждане считают, что нарушены их законные права и интересы.
Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:
– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более одной личной встречи в неделю;
– не более одних телефонных переговоров в сутки;
– не более двух телефонных переговоров в неделю;
– не более восьми телефонных переговоров в месяц.
Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:
– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более двух раз в сутки;
– не более четырех раз в неделю;
– не более шестнадцати раз в месяц.
Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, вы можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, т. 8 (846) 266-62-35, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
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