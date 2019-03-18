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Новости /  Общество /  Социум  

УФССП России по Самарской области проведет Всероссийский День приема граждан

18 марта 2019 14:36
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Вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) и документ, подтверждающий его полномочия.
 УФССП России по Самарской области  проведет Всероссийский День приема граждан

Одновременно со всей Россией в Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области пройдет День единого приема граждан. Обратиться к приставам за помощью могут как физические, так и юридические лица, являющиеся сторонами исполнительного производства или официальными представителями сторон.

28 марта 2019 года должностными лицами аппарата и структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с 14.00 до 20.00 часов по местному времени будет осуществляться прием граждан и представителей организаций. Гражданам будут даны ответы по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также при необходимости оказана юридическая помощь.

Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов, будет осуществляться в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, и в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурных
подразделениях размещены на официальном Интернет – сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Об Управлении / Руководство / Руководство структурных подразделений»).

Обращаем внимание, что вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) и документ, подтверждающий его полномочия.

Для записи на прием к должностным лицам, а также для получения иной справочной информации можно обратиться по телефонам: 8 (846) 263-65-65 и 8 (846) 266-38-71, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области. 
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