УФНС Самарской области напоминает, что декларации по НДФЛ необходимо подать не позднее 3 мая
21 марта 2018 14:22
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Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если за прошедший год налогоплательщик продал недвижимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру или получал иные доходы, с которых не удерживался налог, например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость не от близких родственников. Такие виды доходов описаны в ст. 228 НК РФ.
Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Полный список в ст. 227 НК РФ.
Декларацию можно подать в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», предварительно заполнив онлайн. Такой способ подачи декларации 3-НДФЛ популярен среди налогоплательщиков, в 2018 году им воспользовалось уже более 16 тысяч самарцев.
Также декларацию можно подать в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично либо направить почтой. Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала специальную программу «Декларация», которая сама производит расчет и формирует листы для печати.
УФНС России по Самарской области обращает вниманием, что направление декларации не означает, что гражданин должен
незамедлительно заплатить указанную в ней сумму налога. Исчисленный НДФЛ необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.
Также важно знать, что для получения налоговых вычетов направлять декларацию можно в любое время в течение года. На реализацию данного права налогоплательщика крайний срок 3 мая 2018 года не распространяется.
В ближайшие дни, 23 и 24 марта, проконсультироваться о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а также получить помощь в заполнении
декларации можно будет в налоговых инспекциях в рамках Всероссийской акции «Дни открытых дверей»
Часы работы инспекций:
23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00, сообщает пресс-служба облправительства.
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