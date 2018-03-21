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Новости /  Общество /  Социум  

УФНС Самарской области напоминает, что декларации по НДФЛ необходимо подать не позднее 3 мая

21 марта 2018 14:22
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До окончания декларационной кампании 2018 года остается чуть больше месяца.
До окончания декларационной кампании 2018 года остается чуть больше месяца. УФНС России по Самарской области напоминает, что гражданам, обязанным отчитаться о доходах за прошлый год, необходимо подать декларации по НДФЛ не позднее 3 мая.

Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если за прошедший год налогоплательщик продал недвижимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру или получал иные доходы, с которых не удерживался налог, например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость не от близких родственников. Такие виды доходов описаны в ст. 228 НК РФ.

Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Полный список в ст. 227 НК РФ.

Декларацию можно подать в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», предварительно заполнив онлайн. Такой способ подачи декларации 3-НДФЛ популярен среди налогоплательщиков, в 2018 году им воспользовалось уже более 16 тысяч самарцев.

Также декларацию можно подать в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично либо направить почтой. Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала специальную программу «Декларация», которая сама производит расчет и формирует листы для печати.

УФНС России по Самарской области обращает вниманием, что направление декларации не означает, что гражданин должен
незамедлительно заплатить указанную в ней сумму налога. Исчисленный НДФЛ необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

Также важно знать, что для получения налоговых вычетов направлять декларацию можно в любое время в течение года. На реализацию данного права налогоплательщика крайний срок 3 мая 2018 года не распространяется.

В ближайшие дни, 23 и 24 марта, проконсультироваться о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а также получить помощь в заполнении
декларации можно будет в налоговых инспекциях в рамках Всероссийской акции «Дни открытых дверей» 

Часы работы инспекций:

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;
 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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