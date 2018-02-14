У жительницы Нефтегорска с банковской карты неизвестные похитили 31 тысячу рублей
14 февраля 2018 16:11
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Однако в реальности нередки случаи, когда злоумышленники получают доступ к счету жертвы и снимают с него деньги. В 2017 году в межмуниципальный отдел полиции Нефтегорска обратилось 8 граждан, которые пострадали от действий злоумышленников.
Один из последних случаев произошел в декабре 2017 года, в отдел полиции обратилась жительница Нефтегорска с заявлением о том, что с ее банковской карты неизвестные похитили 31 тысячу рублей.
В ходе проверки заявления полицейские установили, что потерпевшая на следующий день после зачисления зарплаты отправилась в банк, но на карте обнаружила нулевой баланс. Служащие банка подтвердили тот факт, что ночью был совершен перевод денежных средств между двумя счетами заявительницы. Как выяснилось, вторым счетом пользовался сын потерпевшей. Однако мужчина рассказал, что уже несколько раз одалживал банковскую карту своим товарищам, и где сейчас она находится, просто не знает. Карту в банке тут же восстановили, но к разочарованию потерпевшей на ней денежных средств не было.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В рамках дела полицейские запросили подробную выписку с карт потерпевшей и выяснили, что в день зачисления зарплаты деньги в итоге были переведены на счет, принадлежащий жительнице Нефтегорска, а через несколько часов сняты в банкомате.
За интересуемый период времени сотрудниками полиции были запрошены видеозаписи с камер наблюдения, где находился банкомат. На записи видно, как мужчина снимает деньги. Внешность данного гражданина оказалась хорошо знакомой сотрудникам нефтегорской полиции. Им оказался ранее судимый житель Нефтегорска.
Также ходе следствия правоохранителями была получена информация, что в середине декабря к «потерянной» карте был подключен «Мобильный банк», привязанный к номеру телефона все того же гражданина. Также момент подключения услуги оналайн-банкинга через терминал был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На видеозаписи – все тот же мужчина. В копилку доказательств причастности нефтегорца к совершению хищения денег прибавился и тот факт, что перевод между картами осуществлялся с IP-адреса, зарегистрированного по месту его жительства.
Вызванный для допроса мужчина поначалу отрицал свою причастность к хищению денежных средств, но под натиском неопровержимых улик ему ничего не оставалось делать, как дать признательные показания. В настоящий момент дело находится в производстве, следствие продолжается. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции напоминают: никому не сообщайте персональные данные своих банковских карт. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно относиться к пластиковым картам так же, как к наличным деньгам: не оставлять их без присмотра и не передавать третьим лицам. Также не стоит записывать ПИН-код карты в записную книжку и хранить их в паре с банковской картой.
Помните, что официальный представитель банка в случае нештатной ситуации обязательно позвонит клиенту или отправит сообщение со специального номера, зарегистрированного на финансовую организацию. Этот номер должен быть знаком клиенту, потому что с него он обычно получает СМС-информирование о движении денежных средств на счете. Злоумышленники не смогут отправить СМС с этого номера. В любом случае, даже если звонит официальный представитель банка, ему нельзя сообщать ПИН-код, трехзначный СVV-код на обратной стороне карты, код авторизации, присланный по СМС, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банке. Такую информацию могут запрашивать только мошенники, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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