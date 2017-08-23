У тольяттинского алиментщика арестовали автомобиль ГАЗ

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В отделе судебных приставов Автозаводского района №1 г.Тольятти возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина Л. алиментных платежей на содержание двух его несовершеннолетних детей. Отец обязан выплачивать денежные средства в твердой денежной валюте – по 4 тысячи рублей на ребенка ежемесячно. Не смотря на это, его задолженность перед детьми составила уже 193 тысячи рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был составлен акт описи и ареста автомобиля должника. В случае, если гражданин Л. не погасит свой долг перед детьми, автомобиль «ГАЗ» будет продан через торги, а денежные средства - перечислены взыскателю.Социальная акция «Собери ребенка в школу» направлена на активизацию работы по взысканию алиментных платежей и привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов. Ее цель - защита прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка, поддержка детей, чьи родители являются неплательщиками алиментов, напоминание должникам по алиментным обязательствам о необходимости вовремя и в полном объеме платить денежные средства на содержание своих детей.