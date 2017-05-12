У самарцев есть возможность оплатить задолженность за тепло без уплаты пени

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В рамках акции «Весна – тают пени» физические лица до 1 июля 2017 года могут рассчитаться по долгам за тепловую энергию с освобождением от уплаты пеней, а также реструктурировать свою задолженность на срок до 3-х месяцев путем подписания соглашения. Участниками акции могут стать жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, имеющие прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.В Самаре прямыми плательщиками, т.е. теми, кто оплачивает тепловую энергию, не через УК и ТСЖ, а непосредственно на расчетный счет «ПТС» является 42 000 семей. На счет «Т Плюс Самара» платит также порядка 800 потребителей в Тольятти и около 100 в Новокуйбышевске. На сегодняшний день задолженность этих бытовых потребителей в Самаре превысила 200 млн. рублей, в Тольятти – свыше 4 млн. рублей, в Новокуйбышевске – порядка 500 тысяч рублей.Всего задолженность потребителей Самарского региона перед филиалом «Самарский» «Т Плюс» составляет порядка 10 млрд. рублей. Вызванный этими неплатежами дефицит финансовых средств серьезно осложняет энергокомпании подготовку к следующему отопительному сезону.Для получения льготных условий погашения задолженности и оформления индивидуальной схемы реструктуризации долга потребители могут обращаться по телефонам: в Самаре – (846) 279-69- 60, 279-69- 52; в Тольятти – (8482) 71-91- 62,71-92- 91; в Новокуйбышевске – (84635) 9-31- 58, сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс Самара».