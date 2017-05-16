У самарца арестовали пистолеты и «Сайгу» за долги

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Проживающий в областной столице гражданин Д. взял в одной из банковских организаций г. Самары кредит в иностранной валюте. Не выплачивая ссуду в установленные сроки, мужчина вынудил кредитную организацию обратиться в суд, с целью вернуть ранее выданные гражданину Д. денежные средства, а именно 55,8 тысяч евро и 5,5 тысяч долларов. Судом была назначена точная сумма задолженности в рублях, учитывая курс иностранной валюты на момент рассмотрения дела. Всего мужчина задолжал банку свыше 4 миллионов рублей.В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина Д. денежных средств в пользу кредитной организации.В ходе проведения исполнительных действий судебными приставами-исполнителями впервые в области был составлен акт описи и ареста боевого оружия. В счет погашения долга были арестованы две самозарядные модели «Сайга-МК», бесствольный травматический пистолет марки «ПБ-4-1 ОСА» и травматический пистолет ИЖ-79-9Т «Макарыч».Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику, без права пользования им. В настоящее время Росимуществом ведется процесс оформления лицензии на реализацию боевого оружия. Если должник так и не исполнит требования, содержащиеся в исполнительном документе, то после получения организацией разрешения арестованное имущество будет реализовано в счет погашения задолженности,