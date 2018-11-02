У самарской губернии появился собственный символ единства
2 ноября 2018 19:03
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Организатором конкурса при поддержке Правительства Самарской области выступила редакция газеты «Комсомольская правда – Самара». Цель – популяризация и привлечение внимания к празднику «День народного единства в России», патриотическое воспитание молодежи, создание местного символа единства и дружбы народов, населяющих область.
Для участия в конкурсе необходимо было загрузить в специальную форму на сайте www.kp.ru логотип – графическое изображение символа единства Самарской области в форматах JPG и CDR с письменным обоснованием выбора визуализации, цветов, скрытых смыслов. За все загруженные на сайт работы голосовали читатели. Они и выбрали победителя, отдавая свои голоса за ту или иную понравившуюся работу.
«Символ народного единства в Самарской области, какой он? Уверена, он должен быть в виде сердца. Ассоциативный образ любимого города раскрывается в изображении самых ярких достопримечательностей, а те, в свою очередь, соединяются пульсом. Складывается образ активного ритма города, где образуется эмоциональная невидимая нить между городом и его жителями», – описывает свою работу победитель конкурса Марина Ефремова.
Двумя призерами конкурса стали Кирилл Егоров, который изобразил символом единства круг разноцветных людей, держащихся поднятыми вверх руками, и Алсу Царева, использовавшая как основную идею рисунка символ русского изобразительно-прикладного искусства – матрешку.
Всего на конкурс логотипов Дня единства губернии поступило более 30 работ, которые, по подсчетам организаторов, просмотрели более 20 тысяч человек. За победительницу в итоге проголосовали 1586 человек. По удивительному совпадению эта цифра ознаменовывает дату основания столицы нашей губернии и особенно символична для Самары в День народного единства. Первый призер набрал 1548 голосов, так что борьба была жесткой. За работу второго призера проголосовали 743 посетителя сайта.
Самым юным участником стал второклассник Захар Плешаков, который объединил в рамках эмблемы первую букву алфавита и символическое изображение Волги, ведь именно язык, по мнению юного автора, объединяет всех, дает возможность общаться, договариваться, понимать друг друга. К сожалению, побороться за звание победителя по условиям Положения конкурса мог только совершеннолетний гражданин, проживающий на территории Самарской области. Однако проявление такой гражданской активности со стороны подрастающего поколения не может не радовать.
Интересно, что большинство участников в своих эмблемах, так или иначе, использовали символ сердца – на карте наша область своими очертаниями как раз и напоминает эту фигуру. Сплоченность и единство авторы демонстрировали, используя цвета национальных флагов всех народов, которые живут на территории региона.
Интересное решение предложила Ксения Ганжа: на ее символе изображен голубь – птица мира, обнимающая крыльями главные достопримечательности Самары.
Юрий Майсевич изобразил символ единства пазлом, который легко собирается в одну картинку. «Идея такое «мозаики» тесно переплетена как с тематикой самого праздника, так и с его локацией. Основной символизм логотипа раскрывается в гармоничном контакте совершенно, казалось бы, отличных друг от друга деталей, а минимализм и некий художественный аскетизм делают изображение узнаваемым и легко воспроизводимым», – написал автор в сопроводительном письме.
Награждение главного победителя конкурса состоится уже в это воскресенье, 4 ноября, в рамках празднования Дня народного единства, в ходе торжественного открытия общественной акции «Мы – едины!». Символ-победитель можно будет увидеть на большом экране праздничной сцены. Его автор получит главный приз – планшет IPAD. А 6 ноября в пресс-центре издательского дома «Комсомольской правды» в ходе официального подведения итогов конкурса организаторы и участники будут чествовать призеров, которые получат поощрительные награды – графические планшеты, передает пресс-служба облправительства.
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