Я нашел ошибку
Главные новости: 
Защита Елены Батуриной намерена подать иск в ЕСПЧ.
Верховный суд отказал взыскать с России 33,6 млрд руб. в пользу Елены Батуриной за изъятые участки в Москве
Как сказано в распоряжении, «Роснефть» и ее «дочка» будут поставлять топливо для Росгвардии в течение 2017 года и 2018 года.
Медведев распорядился сделать «Роснефть» единственным поставщиком топлива для Росгвардии
Это предложение содержится в проекте постановления правительства от Минобороны.
Военнослужащих по призыву и контракту могут обязать отчитываться за публикации в соцсетях
Предварительные оценки ущерба автовладельцев — 200 млн руб.
Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве
Государство должно заниматься повышением качества продуктов питания, а не регулированием цен на них, считает более половины опрошенных ВЦИОМом россиян. При этом почти 70% стали экономить на продуктах.
У рынка в России есть шанс. Почти 70% россиян экономят на продуктах, но все равно выступают против регулирования цен
37-летний мужчина ловил рыбу при помощи ружья для подводной охоты, а у 28-летнего молодого человека были обнаружены и изъяты две сети, которые также являются запрещенными орудиями лова.
Полицейские задержали браконьеров в речном порту Сызрани
Проверкой установлены факты систематического сбора денег с родителей учащихся в фиксированной для всех сумме.
В Самаре родители учеников обратились в прокуратуру с жалобой на систематические поборы в школе № 41
После вмешательства прокуратуры в Сызрани берег реки Крымза очистили от бытового мусора
После вмешательства прокуратуры в Сызрани берег реки Крымза очистили от бытового мусора
сегодня  Среда, 31 мая, 02:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/05:
USD 56.52
-0.19
EUR 62.95
-0.42
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

У рынка в России есть шанс. Почти 70% россиян экономят на продуктах, но все равно выступают против регулирования цен

30 мая 2017 23:38
99
Государство должно заниматься повышением качества продуктов питания, а не регулированием цен на них, считает более половины опрошенных ВЦИОМом россиян. При этом почти 70% стали экономить на продуктах.
У рынка в России есть шанс. Почти 70% россиян экономят на продуктах, но все равно выступают против регулирования цен

Как пишет РБК, большинство россиян считают, что государство должно поддерживать российских производителей продуктов и обеспечивать контроль за качеством. Такое мнение выразили соответственно 58 и 53% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центром социального проектирования «Платформа» (результаты опроса есть в распоряжении РБК). Опрос был проведен по телефону среди 1200 человек по всей стране в апреле 2017 года.

«Если бы у населения была возможность рекомендовать власти что-то одно — снизить цены или контролировать качество [продуктов], то подавляющее число участников фокус-групп предпочло бы контроль качества», — говорится в презентации. О том, что государство должно обеспечивать доступность продуктов, заявили только 27% россиян. «Сейчас курить безопаснее, чем колбасу кушать», — приводит ВЦИОМ заявление одного из респондентов. Ради снижения цен большинство респондентов не готовы жертвовать привычным комфортом, ассортиментом и качеством продуктов, заключают исследователи.

Качество является приоритетом для всех возрастных групп, при этом молодые люди от 18 до 24 лет чаще выступают за низкие цены для малообеспеченных слоев, чем старшее население. Кроме того, они реже заявляют о необходимости поддерживать российского производителя.

Хотя сейчас потребители и продолжают заявлять о готовности переплачивать за качество, большинство все же покупает продукцию низкой ценовой категории, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов. Поэтому доля такой продукции в ассортименте магазинов продолжает увеличиваться, замечает он.

Несмотря на то что иногда ретейлеры утверждают, что покупателям важна только цена, большинство покупателей выбирают качество и безопасность продуктов, не согласен президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. В кондитерских изделиях тенденция особенно заметна, потому что шоколад или конфеты не составляют большей части семейного бюджета и люди предпочитают покупать качественные продукты, но в меньшем объеме.

При этом около 67% россиян заявили, что за последний год стали больше экономить на продуктах. Поиск низких цен — один их основных факторов при выборе магазина, говорится в исследовании. Самыми популярными являются сетевые магазины: в них покупает большую часть продуктов первой необходимости 65% опрошенных. Цены в них ниже, чем в остальных торговых точках, считают 53% россиян.

Кроме того, по данным ВЦИОМа, 82% россиян отрицательно относятся к инициативе ограничить время работы гипермаркетов. В конце марта сенаторы закончили подготовку законопроекта, предусматривающего внесение в закон «О торговле» нормы, запрещающей крупным магазинам работать по ночам. Одновременно с этим предлагалось ограничить время работы гипермаркетов в выходные дни.

Фото: Михаил Мироненко / ТАСС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 мая 2017  23:47
Предварительные оценки ущерба автовладельцев — 200 млн руб.
Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве
Предварительные оценки ущерба автовладельцев — 200 млн руб.  Социум
105
30 мая 2017  23:38
Государство должно заниматься повышением качества продуктов питания, а не регулированием цен на них, считает более половины опрошенных ВЦИОМом россиян. При этом почти 70% стали экономить на продуктах.
У рынка в России есть шанс. Почти 70% россиян экономят на продуктах, но все равно выступают против регулирования цен
Государство должно заниматься повышением качества продуктов питания, а не регулированием цен на них, считает более половины опрошенных ВЦИОМом россиян. При этом... Социум
98
30 мая 2017  21:26
После вмешательства прокуратуры в Сызрани берег реки Крымза очистили от бытового мусора
После вмешательства прокуратуры в Сызрани берег реки Крымза очистили от бытового мусора
  Социум
151
Весь список

Здравоохранение
30 мая 2017  16:54
По итогам встреч с белорусскими коллегами будут рассмотрены предложения о сотрудничестве в области трансплантологии, проведения совместных исследований по применению клеточных технологий в медицинской практике, проведения совместных конференций.
Специалисты Самарской области и Республики Беларусь налаживают сотрудничество в медицинской сфере
По итогам встреч с белорусскими коллегами будут рассмотрены предложения о сотрудничестве в области трансплантологии, проведения совместных исследований по... Здравоохранение
112
30 мая 2017  12:21
Самарская областная ассоциация врачей отметит 25-летие
Самарская областная ассоциация врачей отметит 25-летие
Во время конференции будут вручены награды лучшим представителям профессиональной общественности. Здравоохранение
159
29 мая 2017  16:12
Занятия на тренажере показаны при экстропирамидных нарушениях, мозжечковых, лобных и вестибулярных атаксий.
Самарские медики разработали уникальный тренажер для восстановления двигательной активности людей после инсульта
Занятия на тренажере показаны при экстропирамидных нарушениях, мозжечковых, лобных и вестибулярных атаксий.  Здравоохранение
174
Весь список

Туризм
23 мая 2017  16:43
Международный Российский Туристический Форум
Международный Российский Туристический Форум
 Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
62
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
271
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
404
Весь список
Образование
30 мая 2017  10:32
Иностранный язык с 2022 года станет обязательным предметом ЕГЭ
Иностранный язык с 2022 года станет обязательным предметом ЕГЭ
С 2020 года предложение протестируют на регионах. Образование
127
29 мая 2017  16:02
По количеству победителей и призеров Самарская область заняла десятое место среди 78 регионов России, стран СНГ и Балтии.
Школьники Самарской области показали один из лучших результатов на олимпиаде «Высшая проба»
По количеству победителей и призеров Самарская область заняла десятое место среди 78 регионов России, стран СНГ и Балтии.   Образование
163
29 мая 2017  15:03
Металлическая резина (МР) разработана учеными Самарского университета и производится в лабораториях вуза. Материал, в отличие от эластомеров, обладает высокими демпфирующими свойствами, способен противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, влажности, радиации и другим неблагоприятным внешним воздействиям.
Самарский университет запатентовал в США технологию производства виброизоляторов из металлической резины
Металлическая резина (МР) разработана учеными Самарского университета и производится в лабораториях вуза. Материал, в отличие от эластомеров, обладает высокими... Образование
186
Весь список

Культура
27 мая 2017  20:45
26-летний режиссёр является самым молодым участником программы
Российский фильм "Теснота" получил награду на Каннском кинофестивале
26-летний режиссёр является самым молодым участником программы "Особый взгляд" в этом году. Культура
217
27 мая 2017  09:25
В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне
В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне
Мероприятие состоится в Музее модерна.   Культура
267
26 мая 2017  16:54
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от 4 до 90 лет.
В Самарской филармонии состоится гала-концерт «Расцвела под окошком белоснежная вишня»
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от... Культура
215
Весь список
Мода
19 мая 2017  17:18
Кроссовки в Санкт-Петербурге
Кроссовки в Санкт-Петербурге
 В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия.   Мода
112
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
233
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
528
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
282
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1152
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
714
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1421
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1515
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1710
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1570
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1230
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
785
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1127
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2404
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3394
Весь список

Мероприятия
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
Весь список
Популярное
за сегодня

Медведев распорядился сделать «Роснефть» единственным поставщиком топлива для Росгвардии

89

Верховный суд отказал взыскать с России 33,6 млрд руб. в пользу Елены Батуриной за изъятые участки в Москве

78

Военнослужащих по призыву и контракту могут обязать отчитываться за публикации в соцсетях

50
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3563

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3061

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

1942
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда