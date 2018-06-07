У российских спекулянтов «налажены связи» в РФС, также перекупщики нанимают людей, подающих заявки на сайт FIFA

Как рассказал профессиональный билетный брокер Иван, спекулянты используют два основных способа получения билетов для перепродажи: официальный, через билетный сайт FIFA на общих основаниях, и неофициальный — через знакомства. По его словам, у российских брокеров «налажены связи, в частности с людьми из Российского футбольного союза» (РФС).Другой билетный брокер, Максим из Москвы, подтвердил РБК, что канал получения билетов через РФС действительно существует, отметив, что число билетов, которые перекупщики могли достать по этой линии, было «крайне ограниченно».В пресс-службе РФС РБК не смогли назвать точное число билетов на матчи ЧМ, которое было выделено РФС от FIFA. Как сообщил РБК источник в оргкомитете ЧМ-2018, национальные федерации получают билеты по квотам, предусмотренным для гостей FIFA и коммерческих партнеров организаторов чемпионата.В РФС РБК подтвердили, что пакеты билетов на матчи ЧМ получили все федерации — участницы чемпионата. «Мы получили заявки от всех лиг — РФПЛ, ПФЛ и ФНЛ, межрегиональных объединений региональных федераций, заслуженных тренеров, ветеранов футбола, спортивных федераций и т.п», — рассказал РБК представитель пресс-службы РФС. По его словам, часть билетов также была выделена штабу и игрокам национальной сборной и сотрудникам РФС.При этом представитель организации выразил уверенность, что «FIFA и правоохранительные органы принимают все меры для того, чтобы законодательство, запрещающее перепродажу билетов на матчи ЧМ, четко соблюдалось».​Второй способ приобретения билетов спекулянтами — покупка билетов через официальный сайт FIFA — требует работы десятков людей, которые подавали свои заявки на покупку на общих основаниях, рассказал РБК билетный брокер Максим.Собеседники РБК также сообщили, что билеты на матчи ЧМ можно было приобрести также на закрытых международных билетных биржах, доступ к которым есть у профессионалов рынка. «Там можно купить все что угодно», — утверждают перекупщики.Такие биржи — крупные интернет-платформы — при совершении сделок получают комиссию как с продавца, так и с покупателя. По словам билетных брокеров, в России число участников этого рынка исчисляется несколькими десятками человек, причем среди них нет никакой специализации и занимаются они не только перепродажей билетов на спортивные мероприятия, но и на любые массовые события, которые пользуются большим спросом. ​Клиентами таких бирж являются не только российские спекулянты, но и их зарубежные коллеги, которые также активно использовали для приобретения билетов на сайте FIFA специальные бот-программы, способные автоматически подавать заявки с сотен разных IP-адресов, рассказали собеседники РБК.В конце января 2018 года Госдума приняла поправки в КоАП, введя две новые статьи, 14.15.2 и 14.15.3, предусматривающие большие штрафы за перепродажу билетов и их подделку. Для физических лиц размер штрафа начинается от 50 тыс. руб., для юридических — от 500 тыс. до 1 млн руб. Однако по данным портала «Росправосудие», судебная практика по этим статьям отсутствует — нет ни решений, ни заведенных дел.Такие нарушения выявить до проведения мероприятия очень сложно, объяснил РБК руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. По его словам, принятые Госдумой статьи — лишь дополнительная мера, так как основными способами борьбы со спекулянтами являются ограничения при продаже, такие, например, как проверки паспортных данных и ограничение числа билетов в одни руки, и др.