У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"

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И на третий день придумали. Сегодня одного из "плакатоносцев"- первого секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина (Биктагирова) вызвали в Ленинский ОП-5 Самары, где на него был составлен протокол по ст. 20.2 КоАП РФ п.ч.1. То есть как на...организатора демонстрации. (Если Сталин организатор, то кто тогда Федерация профсоюзов?)Копии протокола пока нет, но есть рапорт, прекрасный образец то ли кафкианского зазеркалья, то ли политической цензуры. В котором рука карательно-веселящего органа "команды созидания" в лице майора Арискина "формально усматривает" признаки 20.2 в том, что группа граждан вынесла на первомайскую демонстрацию, страшно подумать, плакаты "не согласованные с организаторами мероприятия". Не дрогнувшая рука майора Арискина дотянулась при этом не только до товарища Сталина, но и до "бабушки самарского протеста", студентки юрфака Натальи Петровны Барановой, с которой полиция еще с времен милиции связываться боится, потому что судиться с "полицаями"- ее страсть, хобби и дипломная работа одновременно. Нет у Арискина чувства самосохранения.Даже Арискин судя по рапорту нервничает, ищет и с трудом находит слова "формально усматриваются признаки". Потому что любому школьнику, а не только юристу известно, что в нашем прекрасном правовом государстве ограничивать права граждан можно только федеральным законом, а не бумажкой "организатора", даже если на мероприятии присутствует сам Н.И.Меркушкин, упоминание которого в рапорте Арискина без упоминания кто-же там был организатор просто лишние чернила.А федеральный закон ("О митингах, шествиях, демонстрациях...) не только права граждан на использование плакатов на публичных мероприятиях, данные им ст.31 Конституции не ограничивает, но закрепляет, они вправе "использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации, не запрещенные законодательством Российской Федерации" (ст.6). Например, такие:Насколько нам известно, завтра в суде Ленинского района (интересно кто тот отважный судья) будет рождена новая формула состава правонарушения 20.2 ч.1 "Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", выразившаяся в том, что если кто-то развернул плакат, не согласованный с организатором, то этот человек есть организатор не согласованного (другого) публичного мероприятия, проведенного в рамках согласованного первого мероприятия. Примерно такой получается бред?Конечно Аниськин и тот судья, завтрашний, не могут тупо написать в решении, что в России восстановлена политическая цензура, и ребят взяли за плакат "Меркушкина в отставку!" (продолжение "вернуть льготы пенсионерам" стыдливо опустили). Или за "Один сытый единоросс-сто голодных пенсионеров". Значит будут пытаться сконструировать некое еще невиданное в нашей прекрасной правовой России нарушение- не важно какой содержание, не согласовано с организаторами, значит- штраф (как юрист жду с нетерпением, как обоснуют такую конструкцию, на какую конкретно норму, кроме звонка Меркушкина, опираться будут). Допустим, даже вспомнят письмо ФПСО КПРФ с настойчивой рекомендацией "не отколняться от заявленный ФПСО лозунгов". Давайте почитаем эти "рекомендованные" лозунги:О Боже! Что мы видим! Давайте-ка обратно в рапорт Арискина, читаем какие он там лозунги зафиксировал на демонстрации, и сравниваем их со списком ФСПО. Какой кошмар! Кроме "Мир! Труд! Май!" и "Когда (пока) мы едины-мы непобедимы" все, абсолютно все несогласованные, даже "С праздником 1 мая!", не говоря уж о "Свет, тепло, уют", "Газпром", "Самаранефтегаз" и несуществующий "Самарский государственный университет" (явный протест против объединения вузов). То есть, если судья не напишет в решении "Привлечен за то, что нес лозунг против уважаемого Н.И.Меркушкина", а сформулирует, наплевав на ст.6 ФЗ №54, "нес лозунг, не согласованный с организаторами", то придётся майору Арискину составить протоколы и на всех остальных, и за "С праздником 1 мая", и за "Свет, тепло, уют", не говоря уж за "Самарский государственный унивеситет". А просмотр видео демонстрации добавит ему еще пару сотен нарушителей.Короче, театр политически-полицейско-судебного абсурда в Самаре продолжается. Ну где, где тот Салтыков-Щедрин, Чехов и Аверченко, чтобы выжечь это глаголом, отлить в бронзе, перевести с мордовского на русский и обратно и объяснить языком школьной программы его героям, что они просто новые Держиморды, Брудастые и Негодяевы?Заседание по делу Дамира Сталина завтра в Ленинском суде после 14-00, судья пока не известен.