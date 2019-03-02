У православных верующих в России наступила Вселенская родительская суббота

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В Родительскую субботу нужно вспоминать только хорошее об усопших и молиться за них, не грустить и не скорбить. В храмах в этот день проводят службы, читают особые молитвы, в которых просят о прощении грехов всех умерших, пишут записки об упокоении, исповедуются и причащаются.В 2019 году родительская суббота в четвертую неделю Великого поста 6 апреля отменяется из-за кануна праздника Благовещения.Фото: hramkazanskoi.ru