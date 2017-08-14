У православных христиан начинается Успенский пост

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По строгости он сравним с великим, правда длится меньше. Дата его окончания - 27 августа.Открывается он днем, который верующие именуют Медовым спасом.Сегодня в храмах губернии пройдут торжественные службы, будет проводиться обряд освящения даров природы.Главными образом мёда, который в старину начинали собирать именно с этого дня.За время Успенского поста православные отметят также Яблочный и Ореховый спас, сообщает tvsamara.ru.