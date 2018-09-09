У памятника основателю Самары воеводе Григорию Засекину собрались жители города

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"Дорогие земляки, я рад приветствовать вас в этот радостный и солнечный день у памятника Григорию Засекину, который стал символом нашего города", - обратился к собравшимся. - 4 года назад мы открывали его вместе с вами. Об этом долго мечтали. Мечта исполнилась благодаря неравнодушным самарцам. По инициативе людей мы приступили в свое время к разработке памятника. Вместе с жителями города мы голосовали за проект, выбирали, каким ему быть. Люди сами решили: памятнику быть здесь - на обновленной набережной, которая тоже стала символом созидательной работы. Я рад, что появилась новая традиция собираться здесь в день города и отдавать дань уважения поколениям отцов, дедов и прадедов, которые создавали славу, величие нашего города. У Самары боевая и трудовая слава. Я горжусь тем, что родился в Самаре!"Глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, а также почетные граждане, представители духовенства и общественных организаций возложили цветы к памятнику строителю и первому воеводе Самары Григорию Засекину, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.