У курсантов Суворовского училища в Ульяновске нашли паразитов в лёгких

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Как отмечается, эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у кого из заболевших. На данный момент лучшими специалистами обследовано более 400 воспитанников училища.Уточняется, что среди работников Суворовского училища к настоящему моменту диагноз не установлен ни у кого, однако кистозные изменения на УЗИ были выявлены у одного человека.На территории училища проводится эпидемиологическое расследование с участием эпидемиологов, привлечённых Министерством обороны России. Лечение заболевших проводится амбулаторным путём медицинской службой училища под контролем специалистов федеральных учреждений.