У единого электронного каталога СОУНБ появились новые функции

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Стоит отметить, что единый электронный каталог постоянно пополняется, причем сразу из двух источников. Во-первых, в библиотеке появляются новые издания, которые отражаются в каталоге. Во-вторых, в библиотеке есть богатейший фонд, который возник и существовал задолго до начала работы над единым каталогом, поэтому идет непрерывное вливание в электронный инструмент давно имеющихся изданий. К примеру, за последний месяц добавлено 4442 записи, но уже завтра эта цифра увеличится.И еще одна новинка в едином каталоге, которая заслуживает внимания — функция «Электронная версия». Если в электронной библиотеке (http://libsmr.ru/catalog) уже имеется цифровая копия, то ее обложка отобразится рядом со всей информацией об этой книге. Функция позволяет сразу перейти в электронную библиотеку и начать читать интересующее издание. К слову, пользоваться фондами СОУНБ в электронном виде могут все, кому доступен интернет, для этого даже необязательно быть читателем научной библиотеки.Елизавета Лысенко, заместитель директора СОУНБ по новым технологиям, отмечает: «Удобство читателей — это главная цель создания единого электронного каталога и его постоянного усовершенствования. Он появился в Самарской областной библиотеке в конце декабря 2018 года. В едином электронном каталоге собраны все материалы: книги, словари, справочная литература, ноты, документы, газеты и журналы разных лет. Через онлайн-сервис можно будет проверить, есть ли необходимый материал в библиотеке, и при наличии заказать его на сайте. В целом, фонды Самарской областной универсальной научной библиотеки насчитывают свыше 4 миллионов единиц хранения».Фото: Pixabay