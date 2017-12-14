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Новости /  Общество /  Социум  

У Самарской региональной Кадастровой палаты новый номер «телефона доверия»

14 декабря 2017 10:55
162
У Самарской региональной Кадастровой палаты новый номер «телефона доверия» Он предназначен для звонков о фактах коррупции.
Он предназначен для звонков о фактах коррупции.

Теперь жители Самарской области могут сообщить о фактах коррупции, обнаруженных в учреждении, по единому всероссийскому номеру - 8-800-100-18-18.

С помощью «телефона доверия» Федеральной кадастровой палаты можно сообщить информацию о коррупционных проявлениях или конфликте интересов в действиях сотрудников регионального филиала учреждения, а также о несоблюдении работниками ограничений и запретов, установленных российским законодательством. Сервис работает в круглосуточном, автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений.

Отдельно нужно отметить, что обращения, принятые по данному номеру по иной тематике, не касающиеся коррупционных проявлений, или сообщения, аудиозапись которых не разборчива, рассматриваться не будут. Если позвонивший хочет получить ответ от учреждения, то необходимо сообщить свой номер телефона, почтовый или электронный адрес. При этом гарантируется конфиденциальность обращения.

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