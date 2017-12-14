У Самарской региональной Кадастровой палаты новый номер «телефона доверия»
14 декабря 2017 10:55
162
Теперь жители Самарской области могут сообщить о фактах коррупции, обнаруженных в учреждении, по единому всероссийскому номеру - 8-800-100-18-18.
С помощью «телефона доверия» Федеральной кадастровой палаты можно сообщить информацию о коррупционных проявлениях или конфликте интересов в действиях сотрудников регионального филиала учреждения, а также о несоблюдении работниками ограничений и запретов, установленных российским законодательством. Сервис работает в круглосуточном, автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений.
Отдельно нужно отметить, что обращения, принятые по данному номеру по иной тематике, не касающиеся коррупционных проявлений, или сообщения, аудиозапись которых не разборчива, рассматриваться не будут. Если позвонивший хочет получить ответ от учреждения, то необходимо сообщить свой номер телефона, почтовый или электронный адрес. При этом гарантируется конфиденциальность обращения.
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Социум
14 декабря 2017 11:28
Они не смогли договориться, как распорядиться квадратными метрами. Социум
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14 декабря 2017 10:55
Он предназначен для звонков о фактах коррупции. Социум
161
14 декабря 2017 10:49
Работодатели готовы приглашать на корпоративы "звезд" за 30 тыс. рублей. Социум
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Здравоохранение
14 декабря 2017 13:12
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13 декабря 2017 09:32
Очень важно выявить инфекцию на начальном этапе и соблюдать рекомендации врача. Здравоохранение
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12 декабря 2017 15:14
В начале 2017 года мы занимали 14 место, а пять лет назад были на втором месте. Здравоохранение
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