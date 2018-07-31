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Новости /  Общество /  Социум  

У «Ладьи» начал работу кинотеатр под открытым небом «Филин»

31 июля 2018 15:44
52
Бесплатные сеансы будут начинаться в 20:30
Как сообщают организаторы, на четвертой набережной Волги у Ладьи бесплатные сеансы будут начинаться в 20:30 (кроме понедельников и вторников).

Прграмма на неделю:

Среда, 1 августа - "Маска"
Четверг, 2 августа - "Каникулы строгого режима"
Пятница, 3 августа - "Без лица"
Суббота, 4 августа - "Бриллиантовый полицейский"
Воскресенье, 5 августа - "Мулан". 
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Комментарии



Социум
31 июля 2018  15:58
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