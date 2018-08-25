Тысячи самарцев пришли посмотреть на цветочный праздник на улице Куйбышева
25 августа 2018 13:48
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Цветущая и счастливая Самара.
Тысячи людей пришли посмотреть на цветочный праздник.
Видео здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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