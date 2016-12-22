«Ты – предприниматель» в Самарской области подвел итоги 2016 года

107

20 декабря в клубе «Звезда» выбирали лучших молодых предпринимателей. Вручение премии MOLPRED AWARDS 2016 прошло в 8 номинациях, а обладателя титула «Предприниматель года» выбрали прямо в зале.Торжественная церемония вручения статуэток лучшим молодым предпринимателям года была приурочена к закрытию сезона-2016 образовательной программы. Это первое подобное мероприятие как для самарской команды организаторов, так и для всей программы «Ты – предприниматель» в России.Лучших из 40 претендентов в номинациях «Услуги», «Food industry», «Производство», «Мода и дизайн», «IT и digital marketing», «Красота и здоровье», «Best Seller» и «Образование» выбирали по результатам голосования– с момента его открытия 10 декабря на официальном сайте программы свой выбор сделали почти 6 000 человек. Победители получили предпринимательский Оскар и возможность рассказать о том, почему они решили открыть свое дело, о своей миссии и целях.