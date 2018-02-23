Twitter заблокирует возможность публиковать и оценивать твиты сразу с нескольких учетных записей, рассказали в компании

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Решение было принято в том числе из-за скандала с использованием Twitter для вмешательства в выборы в США. «Эти изменения — важный шаг на пути к тому, чтобы прекратить злонамеренное вмешательство в важные обсуждения, протекающие в Twitter — в том числе в выборы в США и по всему миру», — заявил представитель соцсети Йоэль Рот.Изменения коснутся использования Twitter различными приложениями, в том числе и официальным клиентом TweetDeck.пользователи больше не смогут публиковать одинаковые сообщения с нескольких аккаунтов одновременно. Невозможно будет и запланировать к публикации несколько сообщений одинакового содержания. В порядке исключения распространять информацию пользователям нескольких аккаунтов можно будет с помощью автоматических ретвитов. Однако и в этом случае будут сохраняться ограничения — в Twitter предупредили, что массовое и «агрессивное» использование автоматического перепоста также запрещено.Ранее в приложениях для Twitter можно было зайти одновременно в несколько аккаунтов и одновременно поставить лайк сообщению или подписаться на пользователя. Однако и эта функция будет запрещена командой соцсети. Новые правила вступят в силу до 23 марта. После этого несоответствующие им приложения будут блокироваться.Автоматизация размещения сообщений с одинаковым содержанием или хештегом в Twitter позволяет вывести их в список популярных. Также популярность сообщения можно увеличить с помощью большого числа ретвитов или лайков. Запрещая автоматическое выполнение этих действий с нескольких аккаунтов, Twitter реагирует на итоги расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США. По установившемуся в США мнению, влияние на позицию избирателей Кремль оказывал с помощью большого числа ботов и фальшивых пользователей, которые распространяли информацию, направленную на дестабилизацию общественной обстановки. В частности, боты поддерживали движение BlackLivesMatter, активисты которого выступали против насилия полиции в отношении чернокожего населения.Отчет о действиях «российских ботов» Twitter опубликовал осенью 2017 года. По данным компании, по меньшей мере 2,7 тыс. аккаунтов оказались связаны с российским Агентством интернет-исследований. Сообщения в них публиковались автоматически.Позднее Twitter «нашел» еще более тысячи подобных учетных записей. Во время президентской гонки с сентября по ноябрь 2016 года с аккаунтов, связанных с Россией, согласно отчету, было опубликовано 0,74% (1,4 млн) от числа всех сообщений, связанных с выборами. Кроме того, «российские боты» активно продвигали аккаунт Дональда Трампа. В конгрессе США сотрудники компании заявили, что около 4% ретвитов постов Трампа сделали бот-аккаунты, связанные с Россией. Аналогичная активность была замечена в Facebook и Instagram, которые также заявили о присутствии «российских ботов» в соцсетях.Для компенсации воздействия «российских ботов» Twitter начал рассылать оповещения пользователям, которые взаимодействовали с поддельными аккаунтами. К началу февраля было разослано более 1,4 млн подобных оповещений.