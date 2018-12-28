Турция c 1 января 2019 года введёт налог на безопасность для всех туристов

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Оплачивать налог обязаны все граждане, в том числе Турции, вне зависимости от возраста. Изначально планировалось ввести сбор в размере трёх евро, но глава управления государственных аэропортов настоял, чтобы налог снизили до 1,5 евро.Такое решение было неожиданным для бизнеса в сфере туризма, поскольку этот сбор не учитывался при продаже туров на курорты Турции.