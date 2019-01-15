Туроператоры назвали стоимость самого дорогого путешествия 2018 года

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Всего в рейтинге 15 поездок как по России, так и за рубеж.На последнем месте — 19-дневный речной круиз на теплоходе «Михаил Булгаков» по маршруту Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Самара — Волгоград — Астрахань — Саратов — Ульяновск — Чебоксары — Рыбинск — Москва, организованный компанией «Мостурфлот». Туристы проживали в двухкомнатной каюте с балконом, а также питались в отдельном ресторане «с более разнообразным» меню за 300 тыс. руб. на человека.Одним из самых интересных туров рейтинга его составители считают путешествие на корабле Le Boreal из Аргентины к берегам Антарктиды, организованное туроператором BSI Group для группы из восьми человек 29 декабря 2018 года. Цена такого путешествия составила 890 тыс. руб. на человека. Это восьмое место рейтинга.Топ-5 самых дорогих туров прошлого года открывает отдых семьи из пяти человек в Биаррице (Франция). За три недели в отеле Du Palais 5* они заплатили 8,2 млн руб., или 1,63 млн на человека. При этом перелет туристы оплачивали самостоятельно.На четвертом месте — тур на Мальдивы с проживанием в приватной вилле отеля St. Regis. За 11 ночей и трансферы (без авиабилетов) туристы заплатили 1,76 млн руб. на человека. ​Третье место поделили между собой сразу три тура стоимостью 1,8 млн руб. на человека. Это новогодний отпуск в Куршевеле (проживание в течение двух недель в отеле Barriere Les Neiges 5* и индивидуальная новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, без авиаперелета); тур на Мальдивы (также без перелета, только трансфер, проживание и питание в отеле One & Only Reethi Rah 5*) и летнее путешествие на итальянский остров Сардиния (десять ночей в отеле Pitrizza 5*, без перелета).На втором месте рейтинга самых дорогих туров АТОР — летний отпуск в Турции, в отеле Maxx Royal Kemer Resort 5*. Отдых без учета стоимости билетов обошелся российским туристам в 3,3 млн руб. на человека.Первую строку рейтинга занимает путешествие по России, организованное для семьи из пяти человек. Стоимость отпуска составила 7 млн руб. на одного человека. В эту цену вошли перевозка, проживание, питание, а также «элементы экскурсионной программы и VIP-услуги», указывает АТОР. Компания-организатор предпочла не раскрывать своего названия для рейтинга, а также не сообщила никаких деталей о путешествии. ​