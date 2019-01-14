Туристский информационный центр Самарской области: Афиша мероприятий в Самаре на неделю
14 января 2019 21:13
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ:
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14 января 16.30 Лекция "Бытовой жанр в творчестве Веницианова, Тропинина, Федотова" (Самарский областной Художественный Музей)
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14 января 09.00 - 18.00 Выставка "Зимние истории Особняка Клодта" (Детская картинная галерея)
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15 января 13.30 интерактивный обзор книги по краеведению с Чичевой С.Е. и Кулаковой Л.С. (Детская областная библиотека/ ул. Невская, 8)
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16 января 18.00 Всемирный День Биттлз в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14)
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16 января 13.30 Встреча с этнографом, сотрудником музея им. П.В. Алабина Марией Беткер 12+ (Детская областная библиотека/ ул. Невская, 8)
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16 января 16.00 просмотр анимационного фильма Романа Беленкова «Сказ О славном городе Самара» 12+ (Детская областная библиотека/ ул. Невская, 8)
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16 января в 18.00
Поэтический спектакль «ОСКОЛКИ» проекта Poetry Collection.
За основу спектакля взята история Билли Миллигана, одного из самых известных людей с диагнозом «множественная личность».
Конференц-зал Самарской областной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а)
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16 января 19.00 Рождественский концерт Дорос (Самарская филармония)
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17 января 17.00 литературный вечер Николая Агафонова (Самарская областная юношеская библиотека)
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17 января 10.00 открытие выставки Артура Фонвизина "Сумевший таинственным сделать простое (Самарский Областной Художественный Музей/ул. Куйбышева, 92)
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17 января в 13.00 в Самарском литературном музее бесплатная групповая экскурсия по выставке «Приключение с Буратино». Возраст: 3+ Вход свободный.
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18 января 13.00 День рождения медведя "Умки" (Самарский зоопарк), передает TicSamara.
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