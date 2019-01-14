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Туристский информационный центр Самарской области: Афиша мероприятий в Самаре на неделю

14 января 2019 21:13
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Туризм, отдых и путешествия в Самарской области.
Туризм, отдых и путешествия в Самарской области: самая качественная информация!

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ:

14 января 16.30 Лекция "Бытовой жанр в творчестве Веницианова, Тропинина, Федотова" (Самарский областной Художественный Музей)

14 января 09.00 - 18.00 Выставка "Зимние истории Особняка Клодта" (Детская картинная галерея)

15 января 13.30 интерактивный обзор книги по краеведению с Чичевой С.Е. и Кулаковой Л.С. (Детская областная библиотека/ ул. Невская, 8)

16 января 18.00 Всемирный День Биттлз в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14)

16 января 13.30 Встреча с этнографом, сотрудником музея им. П.В. Алабина Марией Беткер 12+ (Детская областная библиотека/ ул. Невская, 8)

16 января 16.00 просмотр анимационного фильма Романа Беленкова «Сказ О славном городе Самара» 12+ (Детская областная библиотека/ ул. Невская, 8)

16 января в 18.00
Поэтический спектакль «ОСКОЛКИ» проекта Poetry Collection.
За основу спектакля взята история Билли Миллигана, одного из самых известных людей с диагнозом «множественная личность».
Конференц-зал Самарской областной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а)

16 января 19.00 Рождественский концерт Дорос (Самарская филармония)

17 января 17.00 литературный вечер Николая Агафонова (Самарская областная юношеская библиотека)

17 января 10.00 открытие выставки Артура Фонвизина "Сумевший таинственным сделать простое (Самарский Областной Художественный Музей/ул. Куйбышева, 92)

17 января в 13.00 в Самарском литературном музее бесплатная групповая экскурсия по выставке «Приключение с Буратино». Возраст: 3+ Вход свободный.

18 января 13.00 День рождения медведя "Умки" (Самарский зоопарк), передает TicSamara.
 
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