Трудовые мигранты в Самаре: адаптация к новым условиям
26 сентября 2018 14:47
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В сентябре этого года в Самарской области стартовал проект «Ориентир», направленный на социокультурную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов в новых условиях жизни. Участниками первой встречи, которая состоялась в Многофункциональном миграционном центре Самары, стали иностранные граждане - в основном выходцы из стран бывшего СССР: Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Среди них – и недавно приехавшие в наш регион в поисках работы, и те, кто уже много лет живет и работает в разных городах Самарской области, но пока не получил заветный документ с двуглавым орлом, чтобы навсегда остаться в Российской Федерации.
Братья Артур и Альберт Умаровы недавно приехали город на Волге из солнечной Бухары (Узбекистан) по приглашению родственников. Молодые люди полны надежд и очень хотели бы жить и работать в Самаре.
После короткого знакомства выясняется, что в аудитории собрались люди разных профессий - повар, строитель, водитель, медицинская сестра, зубной техник. Есть среди иностранных граждан и предприниматели - вьетнамец Ву Нгуен Туан уже 20 лет трудится в торговой отрасли региона. В Самаре он проживает с женой и детьми, и в настоящее время добивается получения российского гражданства.
«Такие встречи помогут иностранным гражданам стать ближе к жителям Российской Федерации. Мы со своей стороны готовы всех выслушать, понять и профессионально помочь преодолеть те барьеры, которые возникать на пути к заветной цели каждого мигранта», - рассказывает Ирина Рыжова, сотрудник Многофункционального миграционного центра города Самары.
В 2017 году услугами миграционного центра воспользовались около 40 000 иностранных граждан, за 6 месяцев 2018 года – около 23 000 человек. За сухой статистикой скрываются судьбы людей, решивших по разным причинам покинуть родину. И нередко трудовые мигранты едут в Россию в поисках лучшей жизни. Как отмечают эксперты, реализовать свои амбиции многим мигрантам мешает плохое знание русского языка. Сами иностранные граждане признаются, что лишь после преодоления языкового барьера для них начали открываться большие возможности для успешного трудоустройства, получения дохода, регистрации по местунахождения.
«Не забывая свой родной язык, как можно раньше начинайте учить детей русскому языку. Дети быстро осваивают несколько языков, и барьеры снимаются», - советует доктор политических наук Наталья Мухаметшина. В свою очередь, родители-иностранцы признались, что их дети говорят на русском гораздо лучше взрослых, свободно общаются с учителями и сверстниками.
Наталья Мухаметшина также отметила, что для эффективной межкультурной коммуникации приехавшим в Россию гражданам других государств необходимо уважительно относиться к местным обычаям и традициям.
В целом адаптационная программа «Ориентир» построена так, чтобы слушатели смогли поближе познакомиться с культурой и историей многонационального Самарского края, а также получить ответы на вопросы, касающиеся миграционного законодательства.
Среди кураторов и экспертов проекта – Надежда Осипова, руководитель управления национальной и конфессиональной политики Администрации Губернатора Самарской области; Ирина Рыжова, сотрудник Многофункционального миграционного центра г.о. Самара; Наталья Мухаметшина, доктор политических наук, профессор Самарского государственного архитектурно-строительного университета; Дмитрий Мюльбах, директор АНО «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество».
«Всего за период реализации проекта мы планируем охватить не менее 200 человек, - рассказала руководитель управления национальной и конфессиональной политики Надежда Осипова. – В данном цикле образовательных мероприятий, состоящих из краткого знакомства с историей и культурными традициями Самарского региона, и консультаций-тренингов по темам гражданского и миграционного законодательства, мы делаем акцент на социокультурную адаптацию трудовых мигрантов. Ведь сегодня мигрант – завтра житель Самарской области! Нам жить вместе, мы нужны друг другу», передает пресс-служба ДДН.
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