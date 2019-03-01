Три выходных подряд ожидают россиян в марте

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Он отметил, что три выходных дня подряд получаются потому, что 8 Марта — это пятница. Шкловец добавил, что 7-го числа рабочий день сократят на час.В Роструде напомнили, что в мае россиян ожидают ещё более длинные выходные: сначала пять дней — с 1-го по 5-е, а потом ещё четыре дня — с 9-го по 12-е.