Три сестры убили своего 57-летнего отца

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Дело касается убийства девушками в возрасте 17, 18 и 19 лет своего 57-летнего отца. Тело мужчины с множественными колото-резаными ранами в шею и грудь было найдено в межквартирном холле в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве задержаны три дочери убитого. Девушки признали вину и объяснили свои действия неприязненными отношениями с отцом и причинением им «моральных страданий» на протяжении длительного времени. Управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении девушек меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в сообщении.Расследование уголовного дела продолжается.фото из открытых источников