Три образовательных учреждения СО участвуют в проекте TONALi-tour

100

В этом году в самарской части проекта TONALi принимают участие представители трёх образовательных учреждений: Самарской Вальдорфской школы, Образовательного центра «Южный город» и Самарского областного училища культуры и искусств. Проект TONALi-tour предоставляет ребятам уникальную возможность «протестировать» весь спектр профессий, связанных с подготовкой и проведением концерта классической музыки.Куратор проекта Сергей Новиков ознакомил учащихся со всеми деталями организационной работы – от подготовки сцены, проведения рекламной кампании и продажи билетов до сопровождения концертного вечера с участием молодых артистов.Задача проекта – заинтересовать молодых слушателей концертами классической музыки, привлечь их к организации таких концертов, а также дать понять, что классической музыки не нужно бояться. «Мы хотим вызывать у молодых людей интерес, подвигнуть к тому, чтобы они сделали что-то сами», – отметил куратор проекта Сергей Новиков.25 марта на площадках своих учебных заведений ребятам предстоит организовать концерты молодых музыкантов из разных стран: Даниэля Голода (Израиль, фортепиано), Артура Русановского (Нидерланды, скрипка), Ивана Сканави (Россия, виолончель) - виртуознымиисполнителями, умеющих неформально общаться с публикой.Ключевым моментом проекта TONALi TOUR Transsiberian является соревнование между школами – его победителем станет школа, «арт-менеджеры» которой привлекут как можно больше своих одноклассников к посещению заключительного концерта, который пройдет 26 марта в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141).Проект дает участникам возможность познакомиться с основами менеджмента культуры и принципами работы культурных учреждений. Приобретенный в ходе проекта опыт поможет лучше понять мир классической музыки и увидеть культурную жизнь родного города с необычной стороны, а полученные навыки найдут применение как в школьной, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. Другим важным аспектом проекта является сохранение и поддержание интереса к культуре в целом и к классической музыке в частности.TONALi – это инновационный культурно-просветительский проект, включающий в себя конкурс, академию и фестиваль. Благодаря уникальной комплексной программе поддержки музыкантов под девизом «Молодые – молодым» талантливые исполнители ежегодно увлекают классической музыкой около 40 000 детей и подростков в Германии, а также за ее пределами (в России, Италии, Швейцарии, Австрии, Голландии, Греции, Китае и США). Сотрудничая с ведущими театрами, фестивалями и образовательными структурами во всем мире, TONALi зарекомендовал себя как «генератор публики», передает пресс-служба облправительства.