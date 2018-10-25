Три города Самарской области включили в федеральный проект «Умный город»

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«Умный город» объединил проекты модернизации ЖКХ, формирования комфортной городской среды, повышения эффективности организации системы управления и планирования городскими ресурсами, создания инструментов вовлечения горожан в процессы управления городским хозяйством.Проект базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.Важнейшее условие реализации этих принципов — широкое внедрение передовых технологий и материалов в городской и коммунальной инфраструктуре и строительстве, использование современных архитектурных решений, а также цифровизация городского хозяйства, передает пресс-служба облправительства.