Три четверти россиян не увидели проблем от политики контрсанкций

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В то же время падает число россиян, связывающих личные проблемы с санкциями. С 5 до 3% снизилось количество респондентов, связавших санкции с серьезными проблемами, с 22 до 16% — с довольно серьезными.Санкции Запада скорее навредили их инициаторам, чем России, считают 40% респондентов (в августе 2016 года таких ответов было всего 33%). При этом лишь 12% увидели в санкциях больший вред России. Еще 35% считают, что ограничения наносят ущерб в равной степени обеим сторонам (популярность последних двух ответов снизилась с прошлого года).Страны Евросоюза, США, а также ряд других государств ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с вхождением в ее состав Крыма, а затем — с конфликтом в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.Как следует из опроса, большинство респондентов (52%) — сторонники санкций против Турции, несмотря на постепенное потепление отношений между двумя странами.Санкции Москвы, введенные с начала 2016 года, были ответом на уничтожение турецкой авиацией российского бомбардировщика в ноябре 2015 года.Отношения между двумя государствами начали восстанавливаться в середине прошлого года, после того как президент Турции Реджеп Эрдоган принес официальные извинения российской стороне. Москва стала постепенно ослаблять антитурецкие санкции, однако ввоз помидоров и огурцов из Турции в Россию все еще запрещен.​Более половины россиян — 65% — определенно положительно и скорее положительно относятся к ограничению продуктового импорта Москвой в ответ на санкции Запада. 21% относится к контрсанкциям отрицательно и скорее отрицательно. Количество сторонников и противников контрсанкций с августа 2015 года почти не колебалось.​Опрос Левада-центра был проведен 21–24 апреля 2017 года среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.В марте 2017 года ВЦИОМ сообщил, что более трети россиян (35%) уверены в том, что антироссийские санкции пошли России только на пользу. За последние два года число санкционных «оптимистов» выросло вдвое и достигло исторического максимума.Политика санкций по-прежнему не ударила по большинству россиян, но есть и некоторая усталость от повестки, прокомментировала РБК Марина Красильникова, глава отдела изучения доходов и потребления Левада-центра.«Люди считают, что политика санкций не создает особых проблем для страны и для их бытовой, обычной жизни. Это связано с тем, что реально покупки импортных товаров никогда не являлись для большинства населения основной статьей расходов. В том числе и те деликатесы, о которых сразу же вспоминают, — импортные сыры и колбасы», — считает она. Никакой связи политики санкций с экономическим кризисом большинство респондентов не видит, подчеркнула Красильникова.Ответы значительной части опрошенных соответствуют пропагандистским посылам на гостелевидении, прокомментировал РБК результаты опроса политолог Николай Миронов. «Люди повторяют то, что им рассказывают. Они не эксперты и не могут связать ухудшение личного состояния с санкциями, хотя этот процесс все-таки в большей степени связан со спадом цен на нефть», — рассуждает политолог.Внешняя политика, особенно в части противостояния с внешним врагом, — это тема, в которой россияне обычно поддерживают действия властей, считает политолог Аббас Галлямов. По его словам, в сознании россиян сильна картина мира «Россия в кольце врагов» и критиковать в такой ситуации власть — «значит, предать интересы страны». Кроме того, тема санкций уже ушла из повестки, а люди привыкли к снизившемуся качеству продуктов питания, добавил эксперт.​​Фото24-lenta.ru