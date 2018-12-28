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Новости /  Общество /  Социум  

«Трезвая Россия» предложила запретить скидки на алкоголь

28 декабря 2018 10:10
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«Трезвая Россия» предложила запретить скидки на алкоголь
Говорится, что скидки привлекают дополнительное внимание к алкогольной продукции.

В российских магазинах необходимо законодательно запретить рекламные алкогольные акции со скидками. Об этом заявил руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, передает РИА Новости. По его словам, скидки привлекают дополнительное внимание к алкогольной продукции.

В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой говорится, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, на каждый поступивший в казну за счет продажи алкоголя рубль государство несет убытки на три рубля. Причиной такой закономерности становится сокращение трудоспособной части населения из-за травматизма и смертности. Также Хамзаев отметил, что алкоголь – катализатор многих социальных проблем.


pixabay.com
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