Треть россиян считают период правления Путина лучшим в истории страны с момента свержения царя, показал опрос "Левада-Центра"
14 февраля 2017 20:18
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На втором месте после Путина идет советский лидер Леонид Брежнев - его эпоху считают идеальной 29% россиян. Брежнев возглавлял Советский Союз на пике его могущества, пишут "Аргументы и факты". Сегодня имя Леонида Ильича ассоциируется со стабильностью, застоем и анекдотами, отмечает "Русская семерка".
Жизнь, которая была в стране до революции 1917 года, нравится лишь 6% респондентов "Левада-Центра". Столько же (6%) опрошенных считают наиболее удачной эпоху правления Сталина. Отметим, что проведенный ранее опрос показал, что россияне постепенно меняют свое отношение к этому государственному деятелю, находя в его методах правления все больше позитивных черт, однако возвращать времена Сталина все же не хотят.
Эпоха перестройки кажется наиболее благополучной 2% респондентов, времена правления Бориса Ельцина - 1%. 24% участников опроса не определились с ответом. Опрос проводился 20-23 января текущего года при участии 1600 респондентов.
Отношение к Февральской революции и монархии возвращается к показателям 20-летней давности, а итоги опросов зависят от времени, когда они проводились, комментирует результаты опроса замдиректора "Левада-Центра" Алексей Гражданкин. По его мнению, во время президентства Дмитрия Медведева "советская риторика отступила на задний план и период истории до февраля 1917 года стал несколько идеализироваться". "Сейчас же общественное мнение возвращается к тому, что было в конце 1997 года: нынешняя риторика в большей степени приближается к риторике советских времен, и число людей, поддерживающих такие суждения, растет, несмотря на то, что число носителей советского сознания за 20 лет в структуре взрослого населения уменьшилось", - поясняет социолог.
Февральская революция 1917 года - массовые антиправительственные выступления петроградских рабочих и солдат петроградского гарнизона, приведшие к свержению российского самодержавия и созданию Временного правительства, сосредоточившего в своих руках всю законодательную и исполнительную власть в России. В последнее время предпринимаются попытки объединить Февральскую революцию с Октябрьской в одно исторической событие - Великую российскую революцию.
Накануне столетия революции многие задались вопросом: не повторятся ли потрясения вновь? Генеральный секретарь партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин полагает, что "теоретически на фоне глубокого социально-экономического кризиса и усиления протестных настроений социалистическая революция в 2017 году возможна". Между тем независимый политик Геннадий Гудков считает, что "запаса прочности на этот год у власти точно хватает, но к его концу могут закончиться деньги, и страна двинется в направлении социальных потрясений".
Отметим, что год назад президент РФ Владимир Путин рассказывал о своем отношении к деятельности некоторых прежних правителей страны. В частности, он раскритиковал коммунистов и самого основателя советского государства Владимира Ленина. В числе прочего Путин заявил, что позиция Ленина по госустройству, неэффективная экономическая и социальная политика привели к развалу страны. Также он раскритиковал коммунистов за расстрел царской семьи и священников. Говоря о деятельности Ленина, Путин заявил следующее: "Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была". Также Путин раскритиковал Никиту Хрущева, заявив, что тот в свое время "обещал коммунизм через 20 лет", однако этого так и не произошло, сообщает newsru.com.
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Комментарии
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